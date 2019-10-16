شكرا لقرائتكم خبر عن بين 20 شاباً يمثلون منطقة الشرق الأوسط.. عائشة الجعيدي تمثل اليمن في برنامج " بناة السلام الشباب " والان مع التفاصيل

شاركت الناشطة عائشة الجعيدي ممثلة لليمن بين 20 شاباً يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن برنامج بناء السلام الشباب young peace boulders التابع الأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNAOC للعام 2019 المقام في إسبانيا ليكونوا ضمن الفاعلين في صنع السلام في بلدانهم والمنطقة التي تشهد صراعات ونزاعات متعددة.

ويهدف برنامج "بُنَّاء السلام" إلى تدريب وتأهيل شباب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مهارات بناء السلام والحوار والوساطة ونبذ العنف خلال ثلاثة أشهر عبر الإنترنت ثم اللقاء المنعقد بإسبانيا للفترة من 6 إلى 13 أكتوبر الجاري والذي تضمن تدريبات ومناظرات وتحليل للمشكلات وورش عمل في بناء السلام، ومن ثم تنفيذ مشروع تنموي لعكس مخرجات التدريب وتنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة والإسهام في بناء السلام والتخفيف من حدة النزاعات والصراعات في مناطقهم.

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وتعد الناشطة عائشة الجعيدي إحدى الناشطات اليمنيات الشابات في مجال السلام وحقوق الإنسان ولها إسهامات في العمل المجتمعي بالإضافة إلى كونها أديبة وكاتبة حازت على عدد من الجوائز ولها كتابات أدبية وسيناريوهات لأفلام قصيرة في مجال السلام وتأثير الحرب على النساء والشباب.

وتقول الجعيدي بصدد مشاركتها: لم أكن أمثّل اليمن فقط في الحقيقة فقد كان للاختيار معايير أخرى ومن شبه الجزيرة العربية رافقتني زميلة واحدة فقط من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ولكنه شعوري أنني وصلت لأقول رسائل كثيرة عن اليمن واليمنيين الذين يعد وصول أصواتهم إلى أوروبا صعوبة كبيرة أو مخاطرة يغرقون بسببها في البحر الأبيض المتوسط.

حيث تعد الأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNAOC منظمة دولية تشجع الحوار بين الحضارات والأديان لمحاربة الأفكار الجامدة والمواقف السلبية تجاه الشعوب وتشجع لقاء الحضارات في كنف التسامح والعمل المشترك.