شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي: موسكو ستشجع على تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ستشجع على تنفيذ الاتفاقات بين الحكومة السورية والأكراد؛ وذلك لوقف العدوان التركي على شمال شرقي البلاد.

وأضاف لافروف، في تصريحات لوكالة "إنتر فاكس" الروسية، أن الصراع في شمال شرقي سوريا سمح لأعضاء "داعش" بالانتشار في أرجاء العالم، مضيفا أنه على الدول التي توفر ملاذا للإرهابيين الذين يغادرون سوريا أن تتحمل مسؤولية أفعالها.

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وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن ليبيا تواجه مخاطر التحول إلى قاعدة رئيسية للإرهابيين في شمال أفريقيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذر، الأسبوع الماضي، من العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

وبدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها، قبل نحو أسبوع، هجوما في شمال شرق سوريا تسبّب، وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنيا و135 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية، كما قتل أكثر من 120 عنصرا من الفصائل الموالية لأنقرة بالإضافة إلى تشريد نحو 300 ألف مدني.