رسمياً.. حل أزمة الأنيق في جلسة بمنزل وزير الشباب والرياضة

وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "‘لى جمهور الطلبة العزيز.. وعد الحر دين واذا قلنا فعلنا.. بعد شهرين من اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية بأزمة نادي الطلبة تم اليوم تسديد الأموال التي في ذمة نادي الطلبة إلى اللاعبين الذين مثلوا الفريق في المواسم السابقة بحضور وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وبهذا تنتهي أزمة نادي الطلبة مع لجنة التراخيص والاتحاد العراقي".وأضاف رياض، أن "نادي الطلبة سيعود للمشاركة في بطولة الدوري العراقي الممتاز"، مؤكداً: "سنكون داعمين للكرة العراقية لتأخذ موقعها الحقيقي في خارطة الكرة العربية والآسيوية".

وتابع: "هنا أود أن أشكر وزير التعليم العالي قصي السهيل الذي بذل جهوداً كبيرة في إنهاء هذه الأزمة وكان متعاوناً مع الجميع لإيجاد حل يرضي كل الأطراف".

