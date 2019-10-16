رسمياً.. حل أزمة الأنيق في جلسة بمنزل وزير الشباب والرياضة

2019-10-16 | 12:38
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أكد وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، أن فريق الطلبة سيلعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي بعد تسديد جميع ديون اللاعبين السابقين والمشتكين لدى الاتحاد الآسيوي واتحاد الكرة.
وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "‘لى جمهور الطلبة العزيز.. وعد الحر دين واذا قلنا فعلنا.. بعد شهرين من اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية بأزمة نادي الطلبة تم اليوم تسديد الأموال التي في ذمة نادي الطلبة إلى اللاعبين الذين مثلوا الفريق في المواسم السابقة بحضور وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وبهذا تنتهي أزمة نادي الطلبة مع لجنة التراخيص والاتحاد العراقي".
وأضاف رياض، أن "نادي الطلبة سيعود للمشاركة في بطولة الدوري العراقي الممتاز"، مؤكداً: "سنكون داعمين للكرة العراقية لتأخذ موقعها الحقيقي في خارطة الكرة العربية والآسيوية".
وتابع: "هنا أود أن أشكر وزير التعليم العالي قصي السهيل الذي بذل جهوداً كبيرة في إنهاء هذه الأزمة وكان متعاوناً مع الجميع لإيجاد حل يرضي كل الأطراف".
وأضاف رياض، أن "نادي الطلبة سيعود للمشاركة في بطولة الدوري العراقي الممتاز"، مؤكداً: "سنكون داعمين للكرة العراقية لتأخذ موقعها الحقيقي في خارطة الكرة العربية والآسيوية".
وتابع: "هنا أود أن أشكر وزير التعليم العالي قصي السهيل الذي بذل جهوداً كبيرة في إنهاء هذه الأزمة وكان متعاوناً مع الجميع لإيجاد حل يرضي كل الأطراف".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.