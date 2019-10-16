شاهد... الامير هاري يختنق بالدموع عند حديثه عن الأبوة

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في الحفل السنوي لمؤسسة "ويل تشيلد" بالمملكة المتحدة، لم يستطع الأمير هاري إخفاء مشاعره أو كبح دموعه التي أغرورقت بها عيناه واختنق بها صوته أثناء حديثه عن الأبوة واستقبال طفله الأول.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في الحفل السنوي لمؤسسة "ويل تشيلد" الخيرية للاحتفال وتكريم الشباب والأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وأولئك الذين يبذلون أقصى جهدهم للحفاظ على صحة الأطفال وسعادتهم، بما في ذلك أخصائيو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ ألقى الأميرهاري 35 عامًا خطابًا عن أهمية تربية الطفل.
وأضاف أنه عندما أتى إلى هنا العام الماضي مع زوجته ميغان ماركل كانت هي حامل بطفلهما ولم يكونا قد أعلنا الخبر من قبل، وقال إن هؤلاء الأطفال والشباب لا يكفون أبدًا عن إبهاره، لكن هذا العام أصداء الحفل مختلفة بالنسبه له لأنه أصبح أبُا الأن، وتأثّر الأمير عاطفيًا وتدخلت بعدها غابي روسلين مضيفة الحفل ووقفت بجانب الأمير هاري وربطت على ظهره للتخفيف من حدة الموقف عليه.
الجدير بالذكر أنه خلال حفل الاستقبال قبل الحفل الرسمي للمؤسسة، تلقى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل هدايا وملابس لابنهم أرتشي مع بلالين ضخمة وملونة، والتقوا مع الفائزين الذين سيتم تكريمهم من قِبل المؤسسة، وحصلوا منهم على قمصان بيضاء بعبارة تشجيعية "كل شخص يستطيع أن يكون بطل".
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