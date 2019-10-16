شاهد... الامير هاري يختنق بالدموع عند حديثه عن الأبوة

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في الحفل السنوي لمؤسسة "ويل تشيلد" الخيرية للاحتفال وتكريم الشباب والأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وأولئك الذين يبذلون أقصى جهدهم للحفاظ على صحة الأطفال وسعادتهم، بما في ذلك أخصائيو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ ألقى الأميرهاري 35 عامًا خطابًا عن أهمية تربية الطفل.

واختنق صوت هاري بالدموع عند حديثه عن كونه أبًا جديدًا، حيث استقبل هو وزوجته من شهور قليلة طفلهما الأول "آرتشي".

وأضاف أنه عندما أتى إلى هنا العام الماضي مع زوجته ميغان ماركل كانت هي حامل بطفلهما ولم يكونا قد أعلنا الخبر من قبل، وقال إن هؤلاء الأطفال والشباب لا يكفون أبدًا عن إبهاره، لكن هذا العام أصداء الحفل مختلفة بالنسبه له لأنه أصبح أبُا الأن، وتأثّر الأمير عاطفيًا وتدخلت بعدها غابي روسلين مضيفة الحفل ووقفت بجانب الأمير هاري وربطت على ظهره للتخفيف من حدة الموقف عليه.

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