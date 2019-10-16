أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية... تعرفي اليها!

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تعاني معظم الفتيات من آلام الدورة الشهرية نتيجة للتغيرات الهرمونية، فتتراوح شدة الألم من خفيفة إلى قوية جداً، وقد تؤثر احياناً على نشاطات الحياة اليومية للفتاة وعدم قدرتها على الذهاب إلى العمل أو المدرسة... ويترافق هذا الوجع بشعور عدم الراحة، بتعب كامل أحياناً، بصداع، بإسهال أو حتى بغثيان.
من المهم الإشارة الى أن هذا المغص المرافق للدورة الشهرية هو ألم شديد في المنطقة السفلى من بطن الفتاة يبدأ مع موعد الدورة وقد يستمر إلى 3 أيام بحسب كل جسم. سبب هذا الألم يأتي من جراء هرمون البروستاجلاندين (Prostaglandine)، التي كلما زادت نسبتها في جسم الفتاة زادت التقلصات وتالياً زاد الألم.
من أسهل الطرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية تناول الأدوية المسكنة؛ في حين تلجأ نساء أخريات إلى وسائل طبيعية قد تكون فعالة أكثر من هذه الأدوية.
فما هي الأطعمة التي قد تساعد على التخفيف من آلام الدورة الشهرية؟
الأطعمة الغنية بالكالسيوم:
الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:
الأطعمة الغنية – بالأوميغا 3:
الأعشاب:
بالنهاية، إضافة إلى كل ما ذكرناه سابقاً، من المهم أيضاً التقليل من تناول المشروبات الكحولية، الكافيين، السكريات والملح قدر المستطاع؛ إضافة الى ممارسة الرياضة بشكل منتظم قبل الدورة الشهرية وخلالها، وتناول الكربوهيدرات المعقدة.
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