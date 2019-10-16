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أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية... تعرفي اليها!

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تعاني معظم الفتيات من آلام الدورة الشهرية نتيجة للتغيرات الهرمونية، فتتراوح شدة الألم من خفيفة إلى قوية جداً، وقد تؤثر احياناً على نشاطات الحياة اليومية للفتاة وعدم قدرتها على الذهاب إلى العمل أو المدرسة... ويترافق هذا الوجع بشعور عدم الراحة، بتعب كامل أحياناً، بصداع، بإسهال أو حتى بغثيان.
وكل ذلك من دون أن ننسى التغييرات المزاجية التي تصاحب هذه الفترة الحساسة، وتؤدي أن تكون هذه الأيام من أصعب الأيام للفتاة.

من المهم الإشارة الى أن هذا المغص المرافق للدورة الشهرية هو ألم شديد في المنطقة السفلى من بطن الفتاة يبدأ مع موعد الدورة وقد يستمر إلى 3 أيام بحسب كل جسم. سبب هذا الألم يأتي من جراء هرمون البروستاجلاندين (Prostaglandine)، التي كلما زادت نسبتها في جسم الفتاة زادت التقلصات وتالياً زاد الألم.


من أسهل الطرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية تناول الأدوية المسكنة؛ في حين تلجأ نساء أخريات إلى وسائل طبيعية قد تكون فعالة أكثر من هذه الأدوية.

فما هي الأطعمة التي قد تساعد على التخفيف من آلام الدورة الشهرية؟

الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

 

 

ننصح الفتيات الزيادة في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب، اللبن، الأجبان خصوصاً... كما يوجد أيضاً بالبروكولي، بعض الخضار الورقية... فقد اثبتت الدراسات أن الكالسيوم هو الصديق المفضل للفتيات قبل دورتها الشهرية وخلالها. وذلك لأنه يقلل من التشنجات، ومن النفخة.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:

 

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يؤدي هذا المعدن دوراً مهماً أيضاً لأنه يساعد في التخلص من النفخة، كما يؤثر أيضاً في النفسية ويقلل من ألم العضل والصداع. المغنيسيوم موجود في الشوكولاتة، الموز، المكسرات، الأفوكادو...

الأطعمة الغنية – بالأوميغا 3:

 

 

من الأطعمة المهمة خلال هذه الفترة، تلك الغنية بالأوميغا 3 كالسمك، حبوب زيت السمك، المكسرات لأنها تجعل الجسم أكثر استقراراً وراحة في هذه الفترة، و تقلل من متاعب الدورة.

الأعشاب:

 

 

ينصح أيضاً لجميع الفتيات بتناول مشروبات ساخنة كالنعناع، اليانسون، البابونج، القرفة المغلية... فهي تساعد بتخفيف ألم الدورة الشهرية وتحسينها.

بالنهاية، إضافة إلى كل ما ذكرناه سابقاً، من المهم أيضاً التقليل من تناول المشروبات الكحولية، الكافيين، السكريات والملح قدر المستطاع؛ إضافة الى ممارسة بشكل منتظم قبل الدورة الشهرية وخلالها، وتناول الكربوهيدرات المعقدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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