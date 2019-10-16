أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية... تعرفي اليها!

وكل ذلك من دون أن ننسى التغييرات المزاجية التي تصاحب هذه الفترة الحساسة، وتؤدي أن تكون هذه الأيام من أصعب الأيام للفتاة.

من المهم الإشارة الى أن هذا المغص المرافق للدورة الشهرية هو ألم شديد في المنطقة السفلى من بطن الفتاة يبدأ مع موعد الدورة وقد يستمر إلى 3 أيام بحسب كل جسم. سبب هذا الألم يأتي من جراء هرمون البروستاجلاندين (Prostaglandine)، التي كلما زادت نسبتها في جسم الفتاة زادت التقلصات وتالياً زاد الألم.



من أسهل الطرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية تناول الأدوية المسكنة؛ في حين تلجأ نساء أخريات إلى وسائل طبيعية قد تكون فعالة أكثر من هذه الأدوية.

فما هي الأطعمة التي قد تساعد على التخفيف من آلام الدورة الشهرية؟



الأطعمة الغنية بالكالسيوم: