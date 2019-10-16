بالصور.. انتشال رفات خمسة اشخاص مجهولي الهوية في نينوى

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن انتشال رفات خمس خمسة اشخاص مجهولي الهوية في نينوى.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق البحث والانقاذ انتشلت خمس جثث عبارة عن بقايا هيكل عظمية مجهولة الهوية من تحت الركام في حي الضباط وعبدو خوب وباب الطوب والشهوان بمديمة الموصل".
واضافت انه "تم تسليم الجثث إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة".
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