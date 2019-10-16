نشرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، معلومة بشأن امتلاك بعض افراد القوات الامنية تسجيل لمكالمات تبين الاوامر بضرب المتظاهرين.
وجاء في صفحة صالح محمد العراقي التي اطلعت الخليج 365، عليها ان "بعض افراد القوات الامنية يمتلكون تسجيل لمكالمات تبين الاوامر بضرب المتظاهرين".
ودعا "رئيس مجلس الوزراء الى تسلم هذه التسجيلات مع حمايتهم من التبعات ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيا".
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة مقربة من الصدر: عناصر امنية يمتلكون تسجيلات لمكالمات تبين اوامر ضرب المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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