البنك المركزي: بيلاروسيا تطرح عملة نقدية محدثة لفئة 5 و10 روبل

أبلغ البنك المركزي العراقي، الاربعاء، المصارف كافة بأن بيلاروسيا طرحت للتداول عملة نقدية محدثة لفئة 5 و10 روبل. وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا اعلمنا بانه طرحت للتداول عملة نقدية محدثة لفئة 5 و10 روبل باصدار 2009". Advertisements وطالب البنك كافة المصارف الخاصة بـ"إبلاغ منسوبيهم من الذين يعملون في مجال النقد الأجنبي بالاصدار الجديد للبنك الوطني البولندي".



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