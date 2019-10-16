لا صحة لموافقة برهم صالح على نقل 13 ألف 'داعشي' الى العراق

نفى مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح، موافقة الاخير على نقل 13 ألف "داعشي" الى العراق، مشيرا الى ان صالح رفض أن تكون أرض العراق مكباً لحثالات ما تبقى من "داعش" تحت أي ذريعة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، انه "لاصحة لموافقة رئيس الجمهورية برهم صالح على نقل ما مجموعة 13 ألف داعشي موجودين لدى قوات قسد في سوريا إلى العراق، خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".

واضاف ان "المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأميركي بومبيو مع رئيس الجمهورية تناولت قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، فضلاً عن مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، لكن لم يكن من بينها ما أشير عن نقل دواعش إلى العراق"، مشيرا الى انه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن بومبيو لم يطلب شيئاً كهذا، فإن الرئيس صالح أكد أنه لن يقبل أن تكون أرض العراق مكباً لحثالات ما تبقى من (داعش) تحت أي ذريعة".

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وكان بومبيو أجرى مساء أول أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح تناول، طبقاً لبيان رئاسي، "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهمية استقرار البلاد، والتعاطي مع التحديات بما يسهم في ترسيخ أمن العراق وحقوق مواطنيه وتعزيز تجربته الديمقراطية".

وأضاف البيان "في جانب آخر من المكالمة، جرى البحث في مستجدات العملية العسكرية التركية شمال سوريا، وتم التأكيد على تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم".