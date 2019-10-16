كشف مصدر سياسي، الاربعاء، ان قرار اعفاء مسؤولين من مناصبهم يندرج ضمن خطوات لإنهاء ملف الدرجات الخاصة.
وقال المصدر ان "قرار مجلبس الوزراء باعفاء 61 مسؤولا من مناصبهم يندرج ضمن خطوات التمهيد لإنهاء ملف الدرجات الخاصة، الذي يجب أن يحسم بشكل نهائي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي".
واضاف ان "هذه الخطوة تمثل في الوقت ذاته استجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها المتظاهرون"، مشيرا الى ان "التحقيقات بمقتل المتظاهرين مستمرة، وقد تكشف اليوم أو غدا".
وتابع أن "الحكومة ستتخذ قرارات جديدة وفقا لنتائج التحقيق"، موضحا ان "أطرافا مشاركة في لجنة التحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات شككت في قدرة اللجنة على إظهار النتائج الحقيقية".
وقرر مجلس الوزراء اعفاء 61 مسؤولا من مناصبهم في مؤسسات ووزارات ودوائر مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: قرار اعفاء مسؤولين من مناصبهم يندرج ضمن خطوات لإنهاء ملف الدرجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.