مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يزور دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق الأربعاء.

وذكر دبلوماسيون أن من المتوقع أن يتحدث بيدرسن عن العدوان التركي في شمال شرق سوريا الذي بدأ قبل أسبوع.

وجرى التخطيط لزيارة المبعوث لبحث التجهيزات لأول اجتماع للجنة الدستورية السورية والمقرر عقده في جنيف يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.