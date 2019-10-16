الجيش السوري يسيطر على قاعدة أخلتها قوات أمريكية شمال شرقي البلاد

سيطر الجيش السوري، الأربعاء، على قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا كانت تتمركز فيها قوات أمريكية وأخلتها.

وقالت وكالة إنترفاكس، نقلا عن التلفزيون الروسي، إن الجيش السوري يسيطر على قواعد عسكرية بشمال شرق سوريا تركتها القوات الأمريكية .

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، سيطرة قوات الجيش السوري على منطقة مساحتها تزيد على ألف كيلومتر مربع حول مدينة منبج.

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ووقعت قوات سوريا الديمقراطية ودمشق اتفاقا يقضي بدخول قوات الجيش السوري وبسط سيطرتها على كامل المنطقة ابتداء من عين ديوار شرقا حتى جرابلس غربا، في مواجهة العدوان التركي.

وكشفت وثيقة سرية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن أن الاتفاق يتضمن دخول قوات الجيش السوري من 4 محاور.

وأوضحت الوثيقة المسربة للاتفاق أن "المحور الأول هو الطبقة شمالا باتجاه عين عيسى وريفها، وشمالا إلى الحدود السورية التركية عند تل أبيض وباتجاه الغرب".

وأضافت أن "المحور الثاني هو منبج باتجاه عين العرب على الحدود السورية التركية وحتى نقطة تل أبيض وباتجاه الغرب".

ويشمل المحور الثالث "الحسكة - تل تمر وصولا الى رأس العين ومنه باتجاه الشرق وصولا إلى القامشلي وثم المالكية وباتجاه الجنوب"، بينما "تنتشر القوات في منطقة منبج من عريمة وعلى طول خط نهر الساجور"، وفقا للمحور الرابع بالاتفاقية.