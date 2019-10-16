وفد أمريكي يلتقي أردوغان غداً

وفد أمريكي يلتقي أردوغان غدا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365

يتوجه وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة، لعقد لقاءات مع مسئولين أتراك، حول عدوان بلدهم الأخيرة ضد شمال سوريا.



ويلتقي بنس، غدًا الخميس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة للتفاوض بشأن وقف العدوان التركي في سوريا، والتذكير بالعقوبات التي ستستمر لحين وقف إطلاق النار، حسبما نشرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

Advertisements

وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي يضم كل من: بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص لسوريا جيم جيفري.

وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن المحاولات للتفاوض على وقف لإطلاق النار والتسوية بين تركيا والقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا، وشمل القرار توقيع عقوبات على وزارتى الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج أسماء وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات.

وأكد ترامب، مساء الاثنين، أنه سيتم فرض عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب عملياتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا، بالإضافة إلى وقف المفاوضات التجارية معها، والتي كانت تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، والتهديد بفرض عقوبات على من يدعم خطوتها.