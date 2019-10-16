قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الاثنين، عبارة عن مجسم فني منحوت من عاج "الماموث"، الذي عثر عليه في شمال سيبيريا عام 2012، ويزيد عمر العاج عن 30 ألف عام، بحسب ما تداولته مواقع إخبارية روسية نقلاً عن علماء آثار.



وتحمل الهدية عمراً عتيقاً لا يقدر بثمن، كونها تتصف بأنها نادرة الوجود، ويعرف في البروتوكولات الدولية أن هذه الهدايا تقدم للشخصيات السياسية الكبيرة والمؤثرة وأثناء المناسبات والزيارات المهمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على هدية بوتين لـ محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.