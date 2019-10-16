فنان مصري يكشف حقيقة قيادته طائرة أثناء رحلة إلى السعودية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

بعد تصاعد أزمة قيادة الفنان المصري محمد رمضان لإحدى الطائرات المدنية، إذ ظهر وهو يقود الطائرة خلال ذهابه إلى السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك، علق رمضان على الواقعة من خلال نشر فيديو له يوضح حقيقة دخوله قمرة القيادة الخاصة بقائد الطائرة وقيادته لها.



ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قال فيه، ”اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر، وثالثًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل“، مضيفًا ”وصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله“.

وأنهى رمضان الفيديو بمشهد من مسلسل ”نسر الصعيد“ يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ“هتلر بيه“.