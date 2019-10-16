مبارك يحكي لأول مرة.. ماذا حدث فى الساعات الأولي من حرب أكتوبر فيديو

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تحدث الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لأول مرة منذ تنحيه قبل 8 سنوات، وروى ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.



وتحدث مبارك، الذي ظهرت عليه علامات الكبر، عبر موقع "يوتيوب"، مستعيداً ذكرياته في الحرب بمناسبة الذكرى الـ46، وتزامناً مع عيد القوات الجوية التي كان قائدها خلال تلك المعركة.

وقال مبارك إن الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب قرار الحرب وكان قراراً شجاعاً، رفع معنويات الضباط والجنود عقب نكسة العام 1967، محييا السادات على ذلك، ومؤكدا أن أولى تباشير الحرب بدأت عندما أُطلقت قاذفات وصواريخ على مركز القيادة الإسرائيلي في سيناء في الساعة الواحدة و50 دقيقة، ثم انطلقت المقاتلات المصرية في تمام الثانية ظهرا لتبدأ معركة تحرير الأرض ورد الكرامة.

وكشف الرئيس الأسبق بعض المواقف التي صاحبت قرار الحرب، وكيفية تجهيز الجيش للمعركة بعد النكسة، كما كشف كواليس مواجهة الثغرة في منطقة "الدفرسوار"، مطالبا بتعريف الشباب بحجم التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة، وإطلاعهم على ما حدث لكي يستعيد ضباط وجنود الجيش ثقتهم في أنفسهم، ويستعيد الشعب ثقته في قواته المسلحة.

وظهر مبارك على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة في 26 ديسمبر الماضي، أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

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وقبلها لم يظهر الرئيس الأسبق سوى خلال جلسات محاكمته، أو من خلال بعض الصور التي تنشرها صفحة "أنا آسف ياريس"، عبر موقع "فيسبوك"، في الاحتفال الذي تقيمه عائلته بمناسبة عيد ميلاده في الرابع من مايو من كل عام.

وقبل يومين نوه علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، عبر صفحته على موقع "تويتر" بأن والده سيتحدث عن ذكرياته أثناء حرب أكتوبر، وذلك عبر "يوتيوب".

حسني مبارك يبلغ من العمر 91 عاما، حيث ولد في العام 1928، وتولى حكم مصر منذ العام 1981، واستمر 30 عاماً حتى تنحيه في 11 فبراير من العام 2011، بضغط من المطالبات الشعبية إثر ثورة 25 يناير.