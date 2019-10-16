شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعود إلى بلاده بعد استكمال الفحوصات الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الكويت) عاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلاده صباح اليوم (الأربعاء)، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنه بالتوفيق والنجاح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه كان في استقباله على أرض المطار، ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين.

عاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلاده صباح اليوم (الأربعاء)، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنه بالتوفيق والنجاح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه كان في استقباله على أرض المطار، ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.