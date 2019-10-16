غراهام: سأقدم مشروع قانون حول فرض عقوبات على تركيا

أعلن السيناتور الأميركي عن ​الحزب الجمهوري​ ​ليندسي غراهام​ عن "تقديم يوم الخميس مشروع قانون حول فرض ​عقوبات​ على ​تركيا​ بسبب عمليتها العسكرية في ​سوريا​"، موضحاً "إنني سأقدم مشروع قرار بشأن عقوبات ضد تركيا يوم الخميس، وأنا أقيم عاليا ما قامت به إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ضد تركيا من خلال أمر تنفيذي، لكن يجب أن يكون هناك المزيد".

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