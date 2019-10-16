ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار اليابان إلى 74 قتيلا

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في ​اليابان​ "إن.إتش.كيه"، أنّ "عدد قتلى واحد من أسوأ الأعاصير الّتي تجتاح البلاد ارتفع إلى 74 قتيلًا، غرق كثيرون منهم بسبب فيضان عشرات الأنهار على ضفافها".

وأوضحت أنّ "12 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، بينما أُصيب أكثر من 220 آخرين بعدما اجتاح الإعصار هاجيبيس الأرخبيل الياباني مطلع الأسبوع". وفي النصف الشرقي من جزيرة هونشو الرئيسية فاض 52 نهرًا.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، أنّ "الحكومة ستصرف 710 ملايين ين (6.5 مليون دولار) لجهود الإغاثة من الكارثة".