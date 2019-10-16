خير: البلديات رفعت لي تقارير بحجم الأضرار نتيجة الحرائق تمهيدا للكشف عليها

أكّد رئيس "​الهيئة العليا للإغاثة​" اللواء ​محمد خير​، أنّ "البلديات المعنيّة ب​الحرائق​ رَفعت له تقريرًا بحجم الأضرار الماديّة، ليحيلها إلى ​الجيش اللبناني​، حيث يقوم المعنيّون بالكشف الميداني، من ثمّ تتمّ إحالتها إلى ​مجلس الوزراء​، لتزويد "الهيئة" بالمبلغ اللازم".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "حينها، يمكن للمتضرّرين استلام "الشيكات" مباشرةً"، لافتًا إلى أنّ "التقارير في ​الشوف​ تشير إلى تضرّر 10 منازل و 13 سيّارة (11 في ​الدامور​ و2 في ​الناعمة​)".