أردوغان: العملية في شمال شرق سوريا مستمرة كما خططنا لها

اكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "العملية في ​شمال شرق سوريا​ مستمرة كما خططنا لها"، مشيراً إلى أن "بعض الدول التي تحالفت معنا لمكافحة الإرهاب تصرفت بشكل مختلف من وراء ظهرنا"، متسائلا "لماذا أخرجتم سوريا من الجامعة العربية وتريدون إدخالها الآن من جديد؟"، لافتاً إلى "إننا من بادر إلى مواجهة تنظيم الدولة للقضاء عليه"، مضيفاً "ما زالت دول التحالف الدولي تقف ضد تركيا رغم مساعدتنا لها في مواجهة تنظيم "داعش" الارهابي".

وكان أردوغان قد أعلن الاربعاء الماضي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".