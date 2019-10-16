أنباء عن مقتل 3 من جنود الجيش السوري في اشتباكات مع الوحدات الموالية لتركيا

اندلعت ​اشتباكات​ بين ​الجيش السوري​ و​القوات​ الكردية من جهة والقوات الموالية ل​تركيا​ من جهة أخرى في شمال سوريا، حيث تشن ​أنقرة​ هجوما على مناطق سيطرة الوحدات الكردية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن "المرصد السوري" أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم شمال شرق ​عين عيسى​ بين القوات النظامية والوحدات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى حيث تدور المعارك قرب الطريق الدولي، في المناطق الفاصلة بين مناطق السيطرة الكردية والمناطق التي سيطرت عليها القوات الموالية لأنقرة مؤخرا.

وحسب الوكالة يقاتل الجيش السوري و​قوات سوريا الديمقراطية​، "معا" ضد الفصائل الموالية لأنقرة، وقتل جنديان من الجيش السوري، في قصف مدفعي شنّته الفصائل الثلاثاء على أطراف عين عيسى، وذلك غداة مقتل جندي بالجيش في قصف مماثل بالقرب من منبج، وفقًا للمصدر نفسه.

ووفق وكالة "هاوار" فقد شن ​الجيش التركي​ وحلفاؤه ليلة أمس هجوماً على ناحية عين عيسى حيث تتواجد قوات الجيش التي تصدت للهجمات الأخيرة ما أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وبحسب "هاوار" فقد الجيش في الاشتباكات 3 عناصر وأصيب 4 آخرون بجروح وتلقوا العلاج وأوضاعهم جيدة.