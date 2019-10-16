وزير الاتصالات الإيراني نفى تعرض إيران لهجمات إلكترونية بعد هجوم أرامكو

نفى وزير ​الاتصالات​ ال​إيران​ي محمد جواد آذري جهرمي أن تكون إيران تعرضت لهجوم إلكتروني في الفترة الأخيرة بعد الهجوم على ​أرامكو​ ​السعودية​، قائلا "يبدو أنهم شاهدوا حلما، لا لم يحدث ذلك".

وكلنت وكالة "رويترز" للانباء قد نلقت عن مصادر أميركية أن "واشنطن شنت هجمات إلكترونية على إيران بعد الهجوم على أرامكو الشهر الماضي"، موضحةً أن "الهجمات الإلكترونية الأميركية على إيران استهدفت الحد من قدرة طهران على نشر دعايتها".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​ في 14 أيلول أنّ "فرق الأمن الصناعي في شركة "​أرامكو​" سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

بعدها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، عن المتحدث الرسمي باسم "الحوثيين" إشارته إلى أنّ "المتمردين المدعومين من ​إيران​ نفّذوا عمليّة هجوميّة واسعة بعشر طائرات مسيّرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة "أرامكو" في شرق السعودية".

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحافي اليوم، أنّ "عمليّة توازن الردع الثانية على مصفاتي بقيق وخريص تمّ تنفيذها بطائرات تعمل بمحرّكات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث"، محذّرًا "الشركات والأجانب من التواجد فى المعامل الّتي نالتها ضرباتنا، لأنّها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أيّ لحظة".