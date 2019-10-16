المعلم: سلوك نظام نظام أردوغان العدواني يهدد عمل لجنة الدستور ويطيل الأزمة

اعتبر وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ في تصريح له بعد لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون أن "سلوك نظام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ العدواني يهدد عمل لجنة ​الدستور​ ويطيل ​الأزمة​ كما ويظهرأطماعه التوسعية في الأراضي السورية".

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