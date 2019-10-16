وليد بركات ترأس خلوة حزبية بحث خلالها شؤون الحزب وعمل الدوائر

ترأس الأمين العام للحزب "الديمقراطي اللبناني" ​وليد بركات​ خلوة حزبيّة مطوّلة لدوائر الغرب، عاليه الوسطى وعاليه تمّ خلالها البحث في شؤون الحزب وعمل الدوائر وكيفية تفاعلها في المناطق. كما جرى عرض لأبرز الأنشطة التي تقوم بها الوحدات، بالإضافة إلى المستلزمات والحاجيات المطلوبة لتفعيل عملها اليومي بشكل أكبر.

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