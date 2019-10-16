فقيه: ذاهبون الى الاضرابات وصوت القطاعات المنتجة غير مسموع بنقاش الموازنة

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه ان "صوت القطاعات المنتجة غير مسموع خلال نقاشات الموازنة"، مشيرا الى ان "الاتحاد ذاهب الى الاعتصامات والاضرابات والمواطن اليوم هو الحلقة الاضف في لبنان".
وفي حديث تلفزيوني شدد فقيه على ان "الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية في خندق واحد"، معتبرا ان "الحمل الاكبر يجب ان يلقى على عاتق الطبقات التي تحتمل اكثر والتي استفادت على مدى 3 عقود من الهندسات المالية".
واعلن فقيه أن "الاتحاد يتبنى وجهة نظر المستأجرين ولسنا ضد المالك الصغير واي لبناني يحق له التملك والاستئجار في اي بقعة من لبنان"، معتبرا ان "القانون ظلم المالك والمستأجر في آن واحد، وبعد انهيار العملة كان يجب ان تتدحرج الايجارات بشكل منطقي ونحن مع قانون عادل"، لافتا الى ان "الاتحاد العمالي موجود ولكن لدينا ازمة مجتمعية كبيرة".
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