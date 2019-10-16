أسامة سعد يستقبل وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​اسامة سعد​ وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية برئاسة أمين سر التجمع ماجد حمدتو، وفضل الله حسونة، وعدنان بلولي.

وقد تناول اللقاء البحث في المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية، وبخاصة موضوع الحرائق والاغاثة، ودور المجتمع الأهلي والجمعيات والمتطوعين في الاغاثة والمساعدة. كما تتطرق البحث الى النشاطات التي يقوم بها التجمع والتي ساهمت وتساهم بشكل فعلي على المستوى التوعوي كما تساعد على التصدي لمشكلات المجتمع ان على صعيد صيدا اولبنان.

بدوره سعد انتقد تقصير الدولة في استعدادها وعدم وجود خطة طوارئ للحد من الكوارث، كما أشار الى الفساد المستشري في الدولة والذي طال موضوع صيانة الطائرات والتي كانت ستحد من كوارث الحرائق، التي قضت على المساحات الخضراء. ووجه سعد التحية لكل المتطوعين المساهمين في اخماد الحرائق ومساعدة المتضررين واشاد بجهودهم وتضحياتهم.

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