البستاني: سأتبرع براتبي لمدة 3 أشهر لمؤسسة فريد بستاني لنشتري معدات للدفاع المدني

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ إلى أنه "كان لي الشرف بحضور اجتماع لجنة ​البيئة​ والتي بحثت اليوم بالكثير من الخطط ولكن الشعب ينتظر ما الذي سننفذه على الارض ونحن سنعمل على التشجير وتوزيع البذور في المناطق المنكوبة وسنركز على الاراضي الزراعية المتضررة".

وفي ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع النائب ​ميشال معوض​، اكد البستاني أنه "لدينا مشاريع زراعية والجميع يعلم ان أرض ​الشوف​ فيها الكثير من الاراضي التي تضررت وسنركز على هذه الاراضي والمزارعين و​مؤسسة رينيه معوض​ ومؤسسة فريد البستاني لديها تركيز مع مؤسسات عالمية على تنشيط الحركة الزراعية"، مشيراً إلى "إنني سأتبرع براتبي لمدة 3 أشهر لمؤسسة ​فريد بستاني​ لنشتري معدات للدفاع المدني".

واعتبر انه "من المؤسف أن موازنة ​الدفاع المدني​ للعام 2019، خفضت بنسبة 20 في المئة"، متسائلا "كيف يمكن أن نطلب منهم زيادة الجهود إذا لا نعطيهم الاموال من أجل شراء المعدات"، مشيراً إلى "الشوف باتت منكوبة وسأقدم مشروع قانون لخلق منطقة اقتصادية خاصة بالشوف لتكنولوجيا المعلومات".

وأشار إلى "إنني نتقدم بالتعازي لعائلة الشهيد سليم أبو مجاهد وسأتقدم بمنح دراسية لأطفاله الاثنين".