أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بهمّة الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن الداخلي وغرفة عمليات ادارة الكوارث والعناية الالهية، استطعنا ان نطفئ النار أمس." كانو كلن إيد واحدة. يعطيهن ألف عافية. هنّي أثبتولنا إنّو، إذا ابتعدنا عن الحسابات الضيّقة، بيكون إتحادنا قوّة بتمنع الحرايق من كل الأنواع من إنّو تاكل بلدنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريا الحسن: إتحادنا يكون قوّة عندما نبتعد عن الحسابات الضيّقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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