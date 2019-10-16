إنتهاء عمليات التبريد والإطفاء داخل معمل لصناعة الصناديق البلاستيكية في البازورية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "بعد تسمع ساعات من العمل المتواصل، تمّ إخماد حريق هائل شبَّ داخل معمل لصناعة الصناديق البلاستيكية في خراج بلدة ​البازورية​ الجنوبية، حيث تصاعدت أعمدة الدخان السوداء لتغطّي سماء المنطقة".

وأوضحت أنّ "عناصر ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليّات، قد عملوا على إخماد الحريق الّذي شبّ بداية في القسم الخارجي من المعمل المخصّص لتجميع المواد البلاستيكية المستهلكة، وهو عبارة عن قطعة أرض تُقدَّر مساحتها بـ3 آلاف متر مربع، حيث وُضعت حاوية تختزن في داخلها أكوامًا من بقايا الصناديق والقطع البلاستيكيّة المُعدّة لإعادة التدوير".

ولفتت المديرية إلى أنّ "إلى ذلك، نجح العناصر في إخماد النيران الّتي شبّت داخل الطابق الأرضي من المعمل الّذي يحتوي على المواد البلاستيكيّة الأوليّة، وعزلها عن الطابق الأول حيث توجد المعدّات الثقيلة الّتي تُستعمل في إعادة تدوير المواد القديمة وصناعة صناديق جديدة منها". وبيّنت أنّ "عمليّات التبريد انتهت أيضًا بعد التأكّد من إخماد النيران بشكل نهائي".