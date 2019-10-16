كركي: الشيك الذي تم تناقله على مواقع التواصل يعود لأحد الأجراء بالقطاع الخاص

اشار مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ الى أن "وسائل التواصل الإجتماعي تناقلت على مدى يومين متتاليين خبرا مفاده، أن مدير ​الضمان​ أو أحد المستخدمين في الصندوق تقاضى تعويضا قدره 3، 8 مليار ل.ل. بداعي بلوغ السن القانونية ولتبيان الحقيقة فإن هذا الشيك ذاته كما هو مذكور في متنه يعود لأحد الأجراء في ​القطاع الخاص​، وليس مستخدما حاليا أو سابقا في الضمان الإجتماعي".

ولفت المكتب في بيان له الى ان "زج إسم الضمان الإجتماعي هو إفتراء يتناول هذه المؤسسة ومستخدميها في هذا الموضوع وغيره من المواضيع، وكان الأحرى العودة إلى الإدارة في كل ما يعني الضمان الإجتماعي للتثبت من صحة المعلومات ومصداقيتها قبل نشرها".

