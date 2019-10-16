جنايات بيروت تدين ثلاثة متهمين بأعمال كسر وخلع وسرقة

أصدرت ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين لما أيوب وربيع معلوف حكمها في حق محمد.ش و محمد.د ومحمد.ش بمقتضى جناية المادة 639/64 ​عقوبات​ لإقدامهم على سرقة محل 0MT في محلة الأوزاعي للمدعي عادل.غ وآخر للمدعي أحمد.ح في محلة ​الليلكي​ بالكسر والخلع من خلال استخدام قارص حديدي.

وورد في حيثيات الحكم أن المتهمين الثلاثة استولوا على كمية من الأموال النقدية ب​الليرة اللبنانية​ و​الدولار​ الإميركي و​اليوان الصيني​ وخزنة حديدية وبندقية حربية من نوع كلاشينكوف وبطاقات تشريج إنترنت.

وأدى سقوط ​الهاتف​ الخليوي العائد لأحد السارقين في مكان السرقة الى كشف النقاب عن هوية الفاعلين الذين كانوا قد عادوا الى محلة الأوزاعي لإستعادة الهاتف الا أنهم لم يجدوه فعمدوا الى رمي المستندات التي عثروا عليها داخل الخزنة المسروقة أمام المحل.

كما أدت التحقيقات الى ضبط كمية من مادة ​الحشيشة​ و​الهواتف الخليوية​ وبطاقات تشريج ​انترنت​ وميزان رقمي لزنة ​المخدرات​.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة ست سنوات بالمتهم محمد.ش وخمس سنوات للمتهمين الآخرين، وإلزام الثلاثة بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ خمسين مليون ليرة للمدعي الأول عادل.غ.