أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين لما أيوب وربيع معلوف حكمها في حق محمد.ش و محمد.د ومحمد.ش بمقتضى جناية المادة 639/64 عقوبات لإقدامهم على سرقة محل 0MT في محلة الأوزاعي للمدعي عادل.غ وآخر للمدعي أحمد.ح في محلة الليلكي بالكسر والخلع من خلال استخدام قارص حديدي.
وورد في حيثيات الحكم أن المتهمين الثلاثة استولوا على كمية من الأموال النقدية بالليرة اللبنانية والدولار الإميركي واليوان الصيني وخزنة حديدية وبندقية حربية من نوع كلاشينكوف وبطاقات تشريج إنترنت.
وأدى سقوط الهاتف الخليوي العائد لأحد السارقين في مكان السرقة الى كشف النقاب عن هوية الفاعلين الذين كانوا قد عادوا الى محلة الأوزاعي لإستعادة الهاتف الا أنهم لم يجدوه فعمدوا الى رمي المستندات التي عثروا عليها داخل الخزنة المسروقة أمام المحل.
كما أدت التحقيقات الى ضبط كمية من مادة الحشيشة والهواتف الخليوية وبطاقات تشريج انترنت وميزان رقمي لزنة المخدرات.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة ست سنوات بالمتهم محمد.ش وخمس سنوات للمتهمين الآخرين، وإلزام الثلاثة بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ خمسين مليون ليرة للمدعي الأول عادل.غ.
كانت هذه تفاصيل خبر جنايات بيروت تدين ثلاثة متهمين بأعمال كسر وخلع وسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.