النشرة: مواطنون رموا النفايات المكدسة بالحاويات في وسط الشارع بالنبطية

افاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأن "عددا من المواطنين عمدوا صباح اليوم الى افراغ النفايات المكدسة بالبراميل والحاويات والتي لم تعد تستوعب وذلك وسط الطريق العام الذي يربط دوار حاروف -تول -الدوير بمدينة النبطية مما ادى الى إقفاله لبعض الوقت قبل ان تتدخل دوريات من القوى الأمنية وتعيد فتحه وابعاد النفايات من وسط الطريق".

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