محمود الاسمر: الجيش شارك في عمليات اخماد الحرائق بالامس

لفت الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللوء الركن محمود الاسمر إلى ان "​الجيش​ شارك في عمليات اخماد ​الحرائق​ التي اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية، كما ان القبارصة ساعدونا أيضا عبر ارسال طوافات تابعة لهم".

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