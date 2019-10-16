النشرة: ورشة اسرائيلية باشرت اعمال الحفر مقابل كفركلا

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ استقدم قبل قليل ورشة مدعومة بحفارة الى منطقة العبارات مقابل ​بلدة كفركلا​ وبدأت بأعمال الحفر خلف الجدار العازل في تلك المنطقة في ظل حراسة مشددة من قبل عدد من الجنود الاسرائيليين، وفي الحانب اللبناني يسجل دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني و​قوات اليونفيل​ لمراقبة الوضع".

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