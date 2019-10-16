أكرم شهيب: السياسية في البلاد بحاجة لعقلاء لا لمراهقين

لفت وزير التربية أكرم شهيب في تصريح له بعد مراسم دفن الشهيد سليم أبو مجاهد في بلدة بتاتر إلى أن "السياسية في البلاد بحاجة لعقلاء لا لمراهقين"
وبعد سؤاله عن العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، سأل شهيب "ألم تسمعون رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل يريد أن يجرفنا من الجبل؟".
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