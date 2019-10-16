أكرم شهيب: السياسية في البلاد بحاجة لعقلاء لا لمراهقين

لفت وزير التربية ​أكرم شهيب​ في تصريح له بعد مراسم دفن الشهيد سليم أبو مجاهد في بلدة بتاتر إلى أن "السياسية في البلاد بحاجة لعقلاء لا لمراهقين"

وبعد سؤاله عن العلاقة مع "​التيار الوطني الحر​"، سأل شهيب "ألم تسمعون رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يريد أن يجرفنا من الجبل؟".