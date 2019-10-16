الأمم المتحدة على وشك الإفلاس!

دبي - بواسطة محمد فارس بينوُيْ كامْبْمارْك *

في أواخر شهر مايو الماضي، كانت منظمة الأمم المتحدة تواجه عجزاً بقيمة 492 مليون دولار.

لا يمكن للأمم المتحدة أن تعوّل على استيفاء جميع المستحقات التي يفترض أن تدفعها الدول الأعضاء، في موعدها. بعض الدول تتلكأ، وغالباً ما تؤخر تسديد الفاتورة. في الولايات المتحدة، المسؤولة عن 22% من ميزانية تشغيل الأمم المتحدة، يميل دفع المستحقات إلى التأخر إلى ما بعد أكتوبر/تشرين الأول، وتلك مسألة تُعزى إلى طبيعة السنة المالية.

إلا أن التأخير لا يشكل سوى أحد جوانب المشكلة الأوسع. فحجب الأموال عن المنظمة الدولية، إجراء يتعلق بالسياسة بقدر ما يتعلق بالميزانيات، على الرغم من أنه يشكل انتهاكاً للمادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة. وتنص هذه المادة على أن نفقات المنظمة «يجب أن تتحملها الدول الأعضاء حسبما قسمتها الجمعية العامة».

وكثيراً ما يُستشهد بالسياسة الخارجية، وإصلاح المنظمة، كمسألتين أساسيتين لتقليص المستحقات على الدول الأعضاء، أو حجبها. والسبب بسيط: وهو أن هذه «المستحقات المقدرة» تذهب لتمويل الميزانية العادية الرسمية، التي تغطي التكاليف الإدارية، وعمليات حفظ السلام والبرامج المختلفة.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، تشكل هذه مسألة حساسية، نظراً إلى أن نحو 40% من تكاليف تشغيل المنظمة، تتحملها واشنطن. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تتعرض المنظمة لبعض الضغط. في أواسط الثمانينات، على سبيل المثال، أصبح- سياسة أمريكية رسمية- التهديد بخفض مساهمة واشنطن المقدرة السنوية، تبعاً لموقف المنظمة من «إسرائيل».

وكانت قضية التمويل قضية ملحة بالنسبة إلى الكونجرس الأمريكي... ومع السناتور جو بايدن، تم إبرام اتفاق في عام 1997، للضغط على الأمم المتحدة لكي تراعي «معايير» مختلفة من أجل الحصول على المدفوعات الكاملة.

وكان من غير المرجح أن يفتح وصول الرئيس دونالد ترامب، صفحة جديدة من التوافق بين المال الأمريكي وتكاليف تشغيل الأمم المتحدة. وفي سبتمبر 2018، أعلنت إدارة ترامب، أنها ستوقف مساهمات الولايات المتحدة الإنسانية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يهدد الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية والتعليم لعدد كبير من الفلسطينيين، كان جاريد كوشنر، مقتنعاً بحكمة هذه الخطوة؛ حيث قال: «إن هذه الوكالة فاسدة، وغير كفء، ولا تساعد السلام».

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كما تضمنت الميزانية المقترحة لعام 2018، قطع نصف تمويل الولايات المتحدة لبرامج الأمم المتحدة، مع كون برامج تغيّر المناخ هدفاً مغرياً بوجه خاص.

ولا يزال هذا المثال على التنمّر على وكالات الأمم المتحدة، وتهديدها بقطع التمويل عنها، بهدف حثّها على تغيير سياساتها، ممارسة ثابتة.

ومن المبلغ الحالي المستحق للأمم المتحدة على الدول الأعضاء، والذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار، تتميّز الولايات المتحدة بنصيب الأسد من التأخيرات التي تبلغ مليار دولار. ولكن هذا الخلل في التوازن، البالغ هذا القدر، لم يمنع الرئيس ترامب، من صب جام غضبه على الدول الأعضاء الأخرى، قائلاً: «اجعلوا جميع الدول الأعضاء تدفع، وليس الولايات المتحدة فقط!».

في شهر يونيو/حزيران من هذا العام، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، المشرفين على الميزانية في اللجنة الخامسة، بأن الأمم المتحدة تواجه كارثة تمس سمعتها وقدرتها على العمل، إذا لم تتم تغطية الرواتب واللوازم. وبحلول نهاية شهر مايو/أيار، كانت المنظمة تواجه عجزاً بقيمة 492 مليون دولار. ولم يكن بوسع جوتيريس، إلا أن يُحذر من الكارثة. «إننا نمر بنقطة تحول، وما نفعل بعدها سيكون مؤثراً في سنوات قادمة».

وقد تفاقم الوضع فعلاً. وقبل أيام قليلة، تحدث جوتيريس، عن احتمال نفاد الاحتياطيات النقدية للأمم المتحدة بنهاية شهر أكتوبر. وفي رسالة إلى 37 ألف موظف مقيمين في أمانة الأمم المتحدة، أوضح الأمين العام، أن «الدول الأعضاء لم تدفع سوى 70% من المبلغ الإجمالي اللازم لعمليات ميزانيتنا العادية في عام 2019. وهذا يُترجم إلى نقص نقدي بقيمة 230 مليون دولار بنهاية سبتمبر/أيلول. ونحن معرضون لخطر استنزاف ما لدينا من احتياطيات السيولة بحلول نهاية الشهر».

هنالك اقتراحات بشَد الأحزمة على البطون. ويجري تأجيل مؤتمرات واجتماعات، وإيقاف السفر غير الضروري.

* محاضر في جامعة «معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا» (الأسترالية).

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موقع: «أورينتال ريفيو»