شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا "فندق شيبرد ورسوم الشواطئ وبوابة العمرة" أمام البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان برئاسة النائب عمرو صدقى ، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل تبدأ يوم الأحد ، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى بشأن عدم استغلال فندق شيبرد حتى الآن.

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وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الاثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والجهات ذات الصلة، إلى جانب الأعضاء ومقدم طلب الإحاطة.

كما تعقد اللجنة اجتماعها الثالث، لمناقشة الاجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة فى شأن البوابة الالكترونية المصرية للعمرة، والضوابط المنظمه لها.