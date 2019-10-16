شدد على صعوبة المرحلة.. خاليلوزيتش: “علينا التحلي بالصبر ومواصلة العمل لبلوغ أهدافنا”

طالب البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، بضرورة التحلي بالصبر على العناصر الوطنية، من أجل تحسين مستواها مستقبلا، مشيرا أنه مازال في مرحلة البناء، وتعويض مجموعة من الأسماء التي اعتزلت اللعب الدولي، على غرار كريم الأحمدي، والمهدي بنعطية.

وقال خاليلوزيتش، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مباراة الأسود ضد الغابون، أمس الثلاثاء: “نعلم الظروف الصعبة للمرحلة، بدوري أرغب في تحقيق الانتصارات، علينا التحلي بالصبر ومواصلة العمل لتحقيق ذلك”.

وأعرب الناخب الوطني عن حزنه بسبب الخسارة ضد المنتخب الغابوني، بثلاثة أهداف لاثنين: “ارتكبنا أخطاء وقدمنا هدايا للمنافس أحرز منها أهدافه الثلاثة، أنا مستاء لذلك، وليس مقبولا ان نستقبل ثلاثة أهداف”.

وشكلت مباراة الغابون، الظهور الرابع لخاليلوزيتش مع المنتخب الوطتي، كما تعد آخر مواجهة ودية قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية، نونبر القادم، والمتمثلة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وفاز الأسود، في مبارياتهم الأربع مع المدرب البوسني، في مناسبة وحيد ضد النيجر، مقابل تعادلين أمام بوركينافاسو، وليبيا، بينما مني بالهزيمة ضد المنتخب الغابوني.