إنتر ميلان: سانشيز قد يخضع لجراحة في الكاحل

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن المهاجم أليكسيس سانشيز قد يحتاج للخضوع لجراحة في الكاحل بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل تشيلي بدون أهداف مع كولومبيا الأسبوع الماضي.

وأصيب سانشيز في أوتار الكاحل حين تعرض لعرقلة في نهاية اللقاء وغاب عن مباراة ودية تالية لتشيلي خلال فوزها على غينيا يوم الثلاثاء.

وقال رينالدو رويدا مدرب تشيلي بعد مباراة كولومبيا إن سانشيز قد يغيب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إذا خضع لجراحة.

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وذكر إنتر في بيان ”خضع أليكسيس سانشيز لفحوص طبية وأظهرت النتائج إصابته بخلع في مفصل بالكاحل الأيسر“.

وأضاف ”سيجري اللاعب المزيد من الفحوص لدى الطبيب رامون كوجات في برشلونة اليوم الأربعاء وسيتم تحديد إن كان التدخل الجراحي ضروريا“.

ويقضي سانشيز (30 عاما) فترة إعارة حاليا من مانشستر يونايتد إلى إنتر وسجل هدفا مع الفريق الإيطالي في أربع مباريات.