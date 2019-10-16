طقس الأربعاء.. سحب منخفضة مع قطرات مطرية بالجنوب

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تنتشر سحب منخفضة وكتل ضبابية محتملة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل.

كما تتوقع مرور سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية، محملة بقطرات مطرية متفرقة أو بزخات مطرية رعدية محتملة محليا. عدا ذلك ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي الأرجاء.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالسهول والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و24 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول والجنوب الشرقي وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و34 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.