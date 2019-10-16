أم الفحم: 6 ضحايا في جرائم القتل منذ مطلع العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل في مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، 6 أشخاص بينهم المُسنة زينب محاميد (83 عاما) والشابة سوار قبلاوي (20 عاما)، كما أن 3 ضحايا بينهم قُتلوا خلال أقل من شهر، مؤخرا، آخرهم محمود مفيد إغبارية (35 عاما) في جريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

وبهذا، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية إلى 75 قتيلا، وسط حراك شعبي متواصل احتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.

حظر نشر

وفي سياق جريمة قتل الشاب إغبارية، أصدرت المحكمة في حيفا، صباح اليوم الأربعاء، أمر حظر نشر حول جريمة القتل التي سقط ضحيتها إغبارية، وذلك لغاية تاريخ 22.10.2019، ويمنع بموجب القرار نشر تفاصيل جريمة القتل.

بلدية أم الفحم: آن أن تأخذ التربية دورها

وبدورها، أصدرت بلدية أم الفحم بيانا قالت فيه: "صدمت مدينتنا أم الفحم، مساء أمس الثلاثاء 15.10.2019، بنبأ مقتل الشاب المرحوم محمود مفيد جعو إغبارية (35 عاما) لدى خروجه من مسجد أبي عبيدة بعد صلاة العشاء مباشرة، وهو الشاب الذي شهد له القاصي والداني بدماثة خلقه والتزامه المسجد، وحرصه على تربية أولاده وحفظهم للقرآن، والذي نحتسبه عند الله". وأعربت البلدية عن استنكارها وشجبها لهذه الجريمة، وكل جرائم القتل.

وأضافت: "إننا نتوجه إلى أهل الفقيد المرحوم بأن يتريثوا وأن يصبروا وأن يحتسبوا فقيدهم عند الله، وفي ذات الوقت ندعو الشرطة أن تأخذ دورها في كشف الجناة القاتلين المجرمين، في كل حالات القتل التي حصلت في بلدنا. كما أننا، يا أهلنا، ندعو الجميع إلى التكاتف والتعاضد ونشر روح الأخوة والمحبة والتسامح والعفو، وأن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا وأن يقف كل واحد منا وقفة تأمل مع نفسه، ومع أهل بيته، يتعهدهم بالتربية الصالحة، فآن للتربية في البيت والمدرسة والمسجد أن تأخذ دورها، وأهم من كل ذلك أن نعود إلى ربنا، عز وجل، وأن نعود إلى ديننا، ففيه الحياة والنجاة، بإذن الله، في الدنيا والآخرة".

القتلى في أم الفحم منذ مطلع العام

قُتل في أم الفحم منذ مطلع العام الجاري 6 أشخاص وهم:

- ساهر محاميد (19 عامًا) ضحية جريمة إطلاق نار بتاريخ 12.01.2019.

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- سوار زكريا قبلاوي (20 عاما) التي كانت تدرس الطب في سنتها الأولى بمدينة أزميت بتركيا، وعثر على جثتها قرب شقتها بتاريخ 06.02.2019.

- زينب محاميد (83 عاما) ضحية جريمة طعن بتاريخ 28.07.2019.

- حمزة إياد بدير (36 عاما) جريمة إطلاق نار في بلدة مصمص بمنطقة وادي عارة، بتاريخ 20.09.2019.

- إبراهيم محمد عارف كيوان محاميد (23 عاما) ضحية جريمة إطلاق نار بتاريخ 26.09.2019.

- محمود مفيد إغبارية (35 عاما) ضحية جريمة إطلاق نار بتاريخ 15.10.2019.

75 قتيلا عربيا بالبلاد منذ مطلع العام

بلغ عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم 75 قتيلا، إلى جانب مئات المصابين والأرامل واليتامى.

والقتلى هم: ساهر محاميد من أم الفحم، عدي عبد الحي من الطيرة، أشرف فضيلي من الطيرة، رمزي حماد من يافا، حسيب موسى من الناصرة، شادي ناصر من الطيرة، سوار قبلاوي من أم الفحم قتلت في تركيا، ثابت الباز من اللد، محمد أبو زينة من سالم، علي طه من كفر قاسم، ديانا أبو قطيفان من اللد، غانم حناوي من اللد، ذياب أبو هزاز من الرملة، آية مصاروة من باقة الغربية قتلت في أستراليا، سوزان وتد من باقة الغربية، سالم الفقير من اللد، غسان عوكل من شفاعمرو، الشاب حماد توفيق العتايقة من مدينة رهط الذي قتل في جريمة طعن، نجلاء العموري من اللد، توفيق زهر من الناصرة، وسام ياسين من طمرة، أحمد ضراغمة من باقة الغربية، دانيال حلبي من دالية الكرمل، انتصار عيسوي من الرملة، عميد الجش من عارة، حسني رباعي من عكا، غابي سهواني من الرملة، وسيم أبو شلظم من حورة، رائد أبو رغيس من شفاعمرو، أحمد أبو جابر من كفر قاسم، عبد السلام جابر من الطيبة، عبد الوهاب البدوي من اللد، سعيد حجيرات من شفاعمرو، هيثم إبريق من أبو سنان، عاطف أبو عاذرة من رهط، زينب محاميد من أم الفحم، بشار حكروش من كفر كنا، سليمان وعزيزة الربيدي من اللقية، محمود المغربي من الرملة، أحمد عرباس من جلجولية، حسين محاميد عرب العرامشة، عبد الرحمن جاروشي من الطيبة الزعبية، معتز وسعيد الشمالي من الرملة، أمينة فرحات ياسين من جديدة المكر، يوسف عربيد من كفر قرع، صبرية أبو سيف من يافا، حمد سلامة من قلنسوة، جهاد أبو جابر من كفر قاسم، عبد اللطيف تايه من قلنسوة، محمد أبو حسين من باقة الغربية، باسل عاصي من كفر برا، مراد خليل كتكت من جسر الزرقاء، أديب ديراوي من كفر ياسيف، حمزة إياد بدير من أم الفحم، إبراهيم السعدي وبيان بشكار من بسمة طبعون، عنان لوابنة من الناصرة، محمد طبراني من عكا، محمد كيوان محاميد من أم الفحم، أحمد وخليل سامي مناع ومحمد سبع من مجد الكروم، بهاء عرار من جلجولية، محمد ضعيف من عارة ومحمود إغبارية من أم الفحم.