مسؤولان أميركيان: واشنطن نفذت هجوما إلكترونيا سريا ضد إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي على منشآت "أرامكو" النفطية السعودية، وحملت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين، اللذين طلبا الحفاظ على سرية هويتهما، قولهما إن العملية تمت في أواخر أيلول/ سبتمبر، واستهدفت قدرة طهران على نشر "الدعاية".

وقال أحد المسؤولين إن الضربة أثرت على معدات، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

Advertisements

ويسلط ذلك الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتصدي لما تراه "عدوانا إيرانيا" دون تصعيد الأمر إلى صراع أوسع نطاقا.

ويبدو أن هذه العملية محدودة النطاق أكثر من عمليات أخرى مماثلة استهدفت إيران هذا العام بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة في حزيران/ يونيو الماضي، وهجوم تردد أن الحرس الثوري الإيراني شنه على ناقلات نفط في الخليج خلال أيار/ مايو الماضي.