شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصدر رفيع ينفي تحديد موعد لتوقيع مسودة اتفاق الحكومة والانتقالي والان مع التفاصيل

نفي مصدر رفيع في لجنة المفاوضات الجارية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تحديد موعد للتوقيع على

مسودة للإتفاق بين الجانبين في مدينة جدة.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن المصدر قوله "لم نبلغ حتي الآن بموعد التوقيع على المسودة".

مشيرا إلى أن كل ما نشر عن ذلك غير دقيق.

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وكانت مواقع إخبارية ذكرت أن لجان المفاوضات بين الحكومة والمجلس الانتقالي ستتوج بالتوقيع على اتفاق بين الجانبين غدا (الخميس) برعاية سعودية وبحضور مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وسفراد الدول الـ ١٨ الراعية للعملية السياسية في اليمن.

وكان الكاتب الصحفي، هاني مسهور، قال أمس الثلاثاء، إنه "تحدد يوم الخميس ١٧ أكتوبر موعد توقيع الاتفاق السياسي والعسكري بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية برعاية المملكة العربية السعودية وبحضور ممثلي الدول الراعية ومبعوث الأمين العام مارتن غريفيث".

وأفاد مسهور في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن "وفد المجلس الانتقالي الجنوبي سينتقل للعاصمة السعودية الرياض استعداداً لمراسم توقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة اليمنية".

وبين أن "الاتفاق السياسي والعسكري الذي ترعاه السعودية يرتكز في جزءه الأهم على تقويم المؤسسة الشرعية وتخليصها من ما لحق بها من أضرار، والقضية الجنوبية بحاملها السياسي ستدخل مرحلة أخرى وستخوض مساراً سياسياً في سياق تحقيق أهداف شعب الجنوب وفق إعلان عدن التاريخي ٢٠١٧".