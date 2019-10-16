شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. انعدام الغاز رغم إعلان توفره ومواطنون يشكون من التلاعب والان مع التفاصيل

قال مواطنون وفقا لـ"اليمن العربي" في صنعاء إنهم لم يتمكنوا من تعبئة اسطونات الغاز، رغم أن عقال الحارات طلبوا منهم الحضور.

وذكر المواطنون أنهم وقفوا في طوابير طويلة أمام المنازل المخصصة لتعبئة الغاز إلا أنهم عادوا دون أن يحصلوا على شيء.

وأضاف المواطنون أن عقال الحارات طلبوا منهم العودة غدا، بعد أن أعادوا ترتيب الأسماء وقدموا مواطنين آخرين دفعوا مبالغ إضافية.

وأبدى المواطنون استياءهم من هذا التصرف الذي سبقه تصرف مشابه فيما يخص المنتمين إلى أسر هاشمية.

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ورفعت المليشيا سعر الغاز المنزلي من 300 إلى 4300 ريال مؤخرا.

وتستغل المليشيا أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليها ملايين الريالات.

وكانت الشركة اليمنية للغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين قالت إنها وزعت أمس الثلاثاء 183 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة وتسع دينات للمناطق المتداخلة مع الأمانة لتوزيعه على المواطنين.

وذكرت الشركة في بيان أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 30 قاطرة منها ست لأمانة العاصمة و24 لبقية المحافظات.

وفيما يتعلق بشحنة الغاز المستوردة بينت الشركة أنها وزعت 35 دينا غاز للبيع المباشر للمواطنين ومونت 43 طرمبة خاصة بالسيارات والأسطوانات بأمانة العاصمة بكمية 191 ألف و929 لتر بالإضافة إلى تموين المطاعم بستة آلاف و799 أسطوانة.