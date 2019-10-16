شكرا لقرائتكم خبر عن سُحب باتجاه سواحل سقطرى وحضرموت والمهرة اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

توقعت جهات الطقس، قدوم كتلة سحب من بحر العرب اليوم "الأربعاء" باتجاه سواحل سقطرى وحضرموت والمهرة.

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وأوضحت جهات الطقس، أن جزيرة سقطرى ستبدأ في التأثر بتلك الكتلة صباح اليوم، فيما تبدأ مساء اليوم كتلة السحب الماطرة على سواحل حضرموت والمهرة، وتتعمق إلى الوادي يومي الخميس والجمعة.

وكانت قد شهدت مناطق حضرموت والمهرة أمس الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة امتدت حتى ساعات صباح اليوم الأربعاء.