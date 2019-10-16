ترسانة أردوغان وانهيار "سيارات" إيران.. نشرة الظهيرة للعين الإخبارية

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: 6 سنوات بلا إنجاز.. صحيفة معارضة تفند "أكاذيب: روحاني، مسؤول أمريكي: نضغط على تركيا لوقف هجومها على سوريا، خبير بالشأن الليبي يكشف عن خطة أردوغان لاستنزاف الجيش في طرابلس، الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم جهود إحلال السلام بالسودان، مجلة فرنسية ترصد «ترسانة» أردوغان في عمليته بسوريا.

كما تقرأون أيضا: دمشق و"سوريا الديمقراطية" تتفقان على التصدي للعدوان التركي، الكونجرس يجدد دعمه لأكراد سوريا ويدعو تركيا للخروج الفوري، السودان يحظر النشر في محاولة الانقلاب الفاشلة، انتخابات الجزائر.. رغبة بالتغيير يقابلها توجس من عودة نظام بوتفليقة، مبارك يروي ذكريات أكتوبر في أول كلمة مصورة منذ 8 أعوام.

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وفي الاقتصاد تطالعون: اتهامات أمريكية لبنك تركي بالتورط في انتهاك عقوبات إيران، قطاع السيارات الإيراني ينهار.. إفلاس كبرى الشركات المصنعة، أسعار النفط تهبط 1% بفعل تضخم المخزون الأمريكي.

فنيا تتابعون: بعد تغريدة حرائق لبنان.. شيرين عبدالوهاب تقاطع مواقع التواصل.

وعلى المستوى الرياضي: موهبة إيطاليا يصف نفسه بـ«مزيج من جاتوزو وبيرلو".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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