اقتحامات في الأقصى واعتقالات بالضفة

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داوود عبدالرؤوفالأربعاء 2019/10/16 12:55 م بتوقيت أبوظبي
مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لباحات الأقصى
تتواصل اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال اعتقاله 14 فلسطينيا بالضفة الغربية.
وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، لـ"العين الإخبارية"، إن 611 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، صباح اليوم، فيما من المتوقع أن يزيد العدد خلال ساعات ما بعد صلاة الظهر.
وكثف مستوطنون إسرائيليون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى منذ بدء عيد العرش اليهودي الإثنين والذي يستمر حتى الأحد المقبل.
وأشار المسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إلى أن الاقتحامات الكثيفة اليوم تأتي استمرارا للموجة التي بدأت الإثنين باقتحام أكثر من 100 مستوطن وتواصلت أمس الثلاثاء بأكثر من 500 آخرين.
ولفت المسؤول نفسه إلى أن الاقتحامات تخللها استفزازات للمصلين وحراس المسجد كان آخرها اعتقال فتاة من باحات الأقصى، اليوم الأربعاء.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية دعت إلى وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، محذرة من عواقب استفزاز مشاعر المسلمين.
في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم.
وتتهم السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين بالانخراط في أنشطة مقاومة للاحتلال.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أعلنت أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية وصل 5000 في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
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