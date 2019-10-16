واشنطن: إطفاء ناقلات النفط الإيراني لأجهزة التتبع "تصرف خطير"

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رويترزالأربعاء 2019/10/16 11:45 ص بتوقيت أبوظبي
ناقلات النفط الإيرانية تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية
قالت الإدارة الأمريكية إن إطفاء ناقلات النفط الإيراني التابعة لشركة "كوسكو" لأجهزة التتبع هو "تصرف خطير".
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في تصريح لرويترز، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وجّهت رسالة قوية لشركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني بأن الأمر لا يستحق المخاطرة بإطفاء أجهزة التتبع.
كانت شركات متخصصة في تتبع السفن قد اتجهت إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مسار السفن المُحملة بشحنات النفط الإيراني، بهدف إحباط الأساليب التي تحاول أن تنتهجها إيران للهروب من العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط.
وحسب دراسة أعلنها مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"؛ فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتتبع تقوم بتدقيق حسابات سرعة السفن والمسافات التي تقطعها، فضلا عن معرفة وجهاتها النهائية وأحجام حمولتها.
وأضاف المركز أن هذه العمليات تتم من خلال معالجة كميات كبيرة من البيانات الدقيقة، من بينها السمات البصرية للسفن، بما يمكن شركات التتبع في نهاية الأمر من التنبؤ بسلوك السفن بشكل أفضل.
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