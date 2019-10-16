ترامب يبحث مع رئيسي "الشيوخ" و"النواب" العدوان التركي على سوريا

قال مساعدون بالكونجرس ومسؤول بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، الأربعاء لبحث العدوان التركي على سوريا.

ويضم الاجتماع الذي يستضيفه البيت الأبيض في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش)، لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة.

وذكرت المصادر بالكونجرس، أمس الثلاثاء، أن من بين المدعوين ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، والديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.

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كما يشارك في الاجتماع رئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.

ويتزامن الاجتماع مع تزايد الانزعاج بين أعضاء الكونجرس الأمريكي بمن فيهم بعض الجمهوريين بشأن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا؛ ما مهد الطريق أمام عدوان تركي على فصائل كردية متحالفة مع الولايات المتحدة كانت تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي جنبا إلى جنب مع واشنطن.

كان الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي قد أعرب عن تجديد دعمه القوي لقوات سوريا الديمقراطية، واعترف بالتزام وتضحيات الأكراد في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي بجانب القوات الأمريكية.

والأربعاء الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.